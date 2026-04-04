世界局勢不穩　本港經濟向好　什麼原因帶動零售業總銷貨價值急升

世界局勢持續動盪，中東戰火依然激烈，俄烏戰爭也未停止。然而，本港今年2月份零售銷貨值卻升了19.3%，勝過市場預期，成績令人振興。在大多數人普遍認為經濟仍未復甦的情況下，本港零售銷售額連升了10個月，而今年的勢頭是兩年半以來最強勁，首兩個月銷貨值723億元，創出7年新高。銷售數字恢復至2019年疫情前，達到零售高峰時期的八成。有人總愛質疑，電商網購平台打殘了實體經濟，然而真實的數據顯示，網上貨值銷售佔本港整體市場只有8.5%。



銷售貨值急增跟本港旅客持續上升不謀而合，去年到港旅遊人士4,990萬人次，高達高峰時期的8成以上。今年伊始，香港訪客錄得強勁上升，今年首3個月訪港旅客達 1,431萬人次，按年上升 17%。預計2026年全年訪港旅客將達到 5,380萬人次，比2025年增加約 8%。以上數字代表香港是真正受國際社會歡迎的大都市，旅客的大幅增加，帶動了消費市場的熱鬧氣氛，零售、飲食、旅遊等行業直接受惠。最明顯復甦的是酒店業，在幾年前疫情期間，許多酒店面臨倒閉邊緣，今天，全港中低價酒店的入住率高達九成以上。

樓市興旺是帶動本土消費的主因

甚麼原因帶動本港零售總銷貨值急升？是旅客增加帶來的強勁消費嗎？筆者認為只是一部份而已，別忘了來港的旅客雖多，但是港人外出消費更多，光是周末或假期到深圳一帶消費的港人，肯定要比深圳來港的人數多。那麼真正帶動本地經濟增長、激發本土消費市場的其實是樓市復甦，樓市穩定向上，樓價穩步上揚，120幾萬個本港業主家庭便不會慌張，試問過去幾年樓價一直往下跌個不停，看著手上的房子快變成負資產，哪有心情消費？即使身邊有積蓄也不敢亂花，中國人都有積穀防饑的潛在意識。如今樓市交投暢旺，樓價稍微回升，手上的物業有正資產，人們的心情輕鬆了不少，就算銀行存款不多，也夠膽將它花光。

根據地產代理數據，今年首季本港新樓成交金額創下歴年同期新高，足以證明樓市已經全面重回正軌。由於登記數據存在滯後情況，根據《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場信息，今年首季一手成交量高達6284宗，按季勁升29.1%，創下自2016年第三季後的9年半新高；期內「吸金力」也相當驚人，首季一手成交金額高達708億元，按季升約21%，打破2017年首季約680億元的季度紀錄，更是自2013年一手銷售條例後季度首次突破700億元大關。還好，價格方面沒有出現大升情況，發展商開價仍然克制，尤其是中小型單位，由於過去幾年累積待售的新樓數量太多，地產商在訂價方面，自然也需要充分考慮去貨速度。

筆者樂見樓市能夠健康穩定發展，今天的市場由新樓主導，去年樓價從開始跌，到最後回升了4%左右，今年開局良好，預計樓價會有8%升幅。這也是合理的，過去幾年樓價下跌近3成，如今經濟開始復甦，銀行資金充裕，一部分熱錢流入樓市也是正常現象，因此當樓市𣈱旺起來，樓價就會慢慢追回失地。而有自住需要的用家，不要再猶豫了，有合適的房子、合理的價格就應該馬上入市。展望未來，本地經濟增長勢頭良好，樓市興旺令本土消費强勁，加上訪港遊客數目上升，預料將繼續支持零售旅遊和酒店等業務。地緣政治局勢的發展，有衆多不確定因素，但也帶來很多機遇，未來東升西降的局面將越來越明顯。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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