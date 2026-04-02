柏傲莊III錄逾萬宗查詢 最快4月推售 首批擬招標河景三房、四房
撰文：黃祐樺
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新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，已接獲逾10,000宗查詢，最快4月推售，預告首批招標三至四房單位，最快假期後發出銷售安排。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，最快可於明日對外開放現樓參觀，準買家亦可透過穿梭巴士同步參觀展覧廳及現樓。至於逾萬宗查詢當中涵蓋港九新界用家及換樓客。
項目預計4月正式登場，主打河景三至四房，並打算以招標形式發售，不排除復活節假期後發出銷售安排。
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