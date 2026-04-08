復活節320宗新盤按年升逾2倍　海瑅灣沽152伙　恒地兩盤套現逾3億

復活節長假期完結，雖有大批港人離境，但無阻新盤成交。過去五日復活節長假期（4月3日至8日）錄約320宗成交，較去年復活節假期的約101宗，按年上升2.17倍。至於單計周六、日兩天則錄43宗成交，按周大減81%。



海瑅灣I長假期即日沽152伙 套現逾11億

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，復活節長假期進行次輪銷售，168伙，項目即日沽出152伙，佔可銷售伙數逾九成，單日套現逾11億元，當中用家，佔逾8成，另2成為投資客，有家族辦公室購入4伙，作長線投資用途。

發展商表示，如連同早前首輪銷售及招標單位，項目不足三周速沽522伙，套現逾46億元。

日出康城海瑅灣I。

恒地兩盤首匯、壹沐共沽46伙 套現逾3.2億

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 及同系旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期在復活節長假期進行新一輪銷售，兩盤單日合共售出46伙，套現超過3.2億元。

啟德天璽．海近1.22億沽四房 呎價5.8萬

新地（0016）旗下啟德天璽．海沽招標沽一伙，屬第1座7樓A單位，實用面積2,096平方呎，四房三套間隔，成交金額近1.22億元，成交呎價58,033元。發展商表示，屬項目以現樓推售以來，3個月內第三宗逾億元成交，累售24伙，套現逾15億元。

炮台山101 Kings Road 1.58億沽3伙

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road 在復活節長假期沽3伙兩房梗廚，吸金1.58億元，成交價由1,298.4萬至1,471.4萬元，單位面積440平方呎，其中成交價最貴一伙為30樓D單位，實用面積44平方呎，以1471.4萬元售出，呎價33,441元。

炮台山101 Kings Road。

黃金海灣·意嵐4821.8萬沽8伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，在復活節長假期共錄得8宗成交，套現4,821.8萬元。成交價由564.3萬至698.7萬元，單位面積由399至516平方呎，同屬2房間隔。其中呎價最貴一伙為3座21樓F室，實用面積399平方呎，以591.2萬元售出，呎價14,817元。發展商表示，整個項目至今已累積售出1,128伙。