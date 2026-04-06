大圍站柏傲莊II山景四房大宅4933萬沽　呎價近3.8萬

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊II，最新錄得高價成交個案，一伙頂層天台戶以4,933萬元沽出，成交呎價37,801元。



享開揚山景、連兩個車位

發展商表示，成交單位為柏傲莊II 第5B座62樓A室，實用面積1,305平方呎，4房雙套連工作間設計，享開揚山景，連兩個停車位，以約4,933萬元沽出，呎價37,801元。

據了解，買家為內地客，比較各區多個新盤後，最後鍾情項目地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，加上設大型商場，市場十分罕有。

柏傲莊III四天累錄逾萬名參觀人次

發展商又表示，柏傲莊III第四天安排有興趣買家以預约形式參觀現樓大宅，睇樓客亦可同步參觀展覽廳，四天累計錄得逾萬名參觀人次 ，大批客人排隊等候睇樓。該盤預計本週內推出三房及四房河景單位招標，其中四房單位更是柏傲莊三期項目中首次提供。

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