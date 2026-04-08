赤馬紅羊是禍是福？　東升西降喜兮悲兮？｜汪敦敬

筆者連續去完兩個旅程回到香港，便和銀行好友飯聚，遇上天雨，由68樓的餐廳望向維港，就如世界局勢一様，充滿迷惘，但好友卻笑說：「這不是很浪漫嗎？」



赤馬紅羊其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇！2026年剛好是丙午馬年，所以被說成「赤馬紅羊劫開始的一年」。

因為火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災、社會動盪和權力更替的周期。

到了現在人們都相信戰禍是美以伊戰爭，也不少人認為權力更替是東升西降，美國失去領導地位！

赤馬紅羊會被說成「劫」嗎？

筆者認為，世事本無凶吉，重點的是態度，和你在局勢裏面擔當什麽角色！玄學只像一面鏡子，照見世情的吉與凶，最珍貴的提示其實是我們要有「防禍於未然」的謙卑智慧。

說改朝換代，舊秩序跌下神壇，新局面就是得益者！

說戰爭爆發！有敗者！自然有勝者！

中國是新秩序的領導者！

中國，亦可能是戰禍期間的「結界」（佛學的亂世中的安全空間）！

我們幸運地站在幸福的國度，但都要謹慎面對亂的喜與哀！

在這個「赤馬紅羊」時代轉捩點中，筆者認為投資要留意以下幾點：

1. 美以伊大戰後，就算現在即時停火，通脹一定會大升！中國香港好一點！但通脹足以改變投資甚至生活的面貌、氣氛和價值觀！

2.中港經濟其實都已明顯在美以伊戰爭裏面得益！已有清楚數據看到！未來避險效應會為香港帶來亂世中的繁榮！人們將由不理智地對香港沒有信心，去到不理智地對中港也充滿信心！

3.減息機會不大！美國通脹高其實是要加息才對！而美債亦因為債價下跌而債息上升！但政治上美國總統特朗普想減息！美國的確需要減息去振興經濟！加減息已成為矛盾方案！

正確來說，加息已脫離了市場機制，進入了由「長官意志」去決定的事情！

所以一如筆者之前的預料，按揭息口將橫向發展，暫時預計上落幅度也不大！「中間落墨」是博弈論面對難以估計局面的方案！

但是，香港因為資金避難所的關係，「結界效應」令資金越來越多！香港因為資金「水浸」筆者認為定期息口會走向偏低！定期戶口內資金會有序流向市場！我認為不要對香港太悲觀，亦應有適當的樂觀！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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