長揸14年照損手！內地客5080萬沽中半山豪宅君珀　慘蝕逾9球離場

中半山豪宅出現大蝕讓個案。中半山堅尼地道4號君珀一伙三房單位最新以5,080萬元易手，呎價34,986元。原業主持貨約14年，帳面仍需大蝕920.9萬元或約15.3%。



涉及單位為君珀中層B室，實用面積1,452平方呎，採三房間隔。於上月以5,080萬元沽出，成交呎價34,986元。翻查資料，新買家以一間海外註冊公司名義作登記。

原業主料具內地背景 持貨14年帳蝕逾九百萬

至於原業主亦以公司名義登記，董事為兩名普通話拼音姓名人士，料具內地背景。他們早於2012年以6,000.9萬元一手買入該單位，持貨約14年至今易手，較當年的買入價蝕920.9萬元，樓價期內貶值約15.3%。

涉及單位為君珀中層B室，實用面積1,452平方呎，採三房間隔。（資料圖片）

中半山君珀近年不乏蝕讓個案

事實上，中半山君珀近年不時錄得大幅蝕讓個案，如上址同層一伙四房單位，實用面積1,753平方呎，於2025年6月以5,160萬元易手，呎價29,435元。原業主於2012年以7,550萬元買入，即該單位帳面勁蝕2,390萬元，樓價大幅貶值約32%。

中半山堅尼地道4號君珀。（資料圖片）

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