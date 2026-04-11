香港置業：3月一手貨尾量按月回升 仍創3年次低 較高位少5500伙
撰文：蔡偉南
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樓市回暖，一手新盤貨尾量較高位大幅回落。據香港置業資料研究部資料顯示，最新3月底全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約17,589伙，較2月約16,458伙升約6.9%。然而，有關數字仍創36個月（即3年）次低，與去年1月高位約23,121伙相比，則減少約5,532伙，跌幅達23.9%。該行預期，新盤銷售持續暢旺，相信貨尾量下行趨勢有望延續。
香港置業研究部董事王品弟表示，新盤銷情持續暢旺，3月一手私宅成交量迫近2,500伙，創近17個月新高，並已連續14個月錄得逾千宗成交，反映市場氣氛持續熱烈。3月銷售強勁的同時，市場有眾多新盤相繼推出；據統計，3月共有10個全新盤登場，共涉及近3,600伙。由於短時間內接連有眾多新盤推售，單位難以即時被市場全面吸納，導致貨尾量按月回升。
↓↓每月累積貨尾量↓↓
若以三區劃分，當中九龍區（包括將軍澳及西貢）減幅最大，由去年1月約12,993伙減少約3,779伙，至今年3月約9,214伙，減幅達29.1%；其次為新界區，由去年1月約6,602伙減少約1,255伙，至今年3月約5,347伙，亦明顯減少約19%。
而港島區（包括愉景灣）由去年1月約3,526伙減少約498伙，至今年3月約3,028伙，減幅為14.1%。
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