新世界︰柏傲莊III上月獲批滿意紙　補償發放安排1個月內通知買方

在2021年7月份因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建的新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III （第1座及第8座），近期積極部署重推。



新世界發展發言人表示，柏傲莊第3期已於3月26日獲政府有關部門批出「滿意紙」。有關物業完成交易及發展商提供的補償發放的安排，將按照相關買賣合約規定，於滿意紙發出後一個月內以書面形式通知買方。至於項目的現樓銷售安排亦將公布。

2021年作四大「承諾」 全期利息補償高達7%

翻查資料，發展商在2021年7月份就事件向受影響人士提出四大「承諾」，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償，包括從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲全期利息補償，以及提供額外津貼。

以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲115萬元，倘以建期付款的買家，則獲38萬元。如買家選擇取消成交，則可獲31萬元。

據了解，柏傲莊III全盤共提供892伙，在2021年推售時沽出約846伙，其後當中約493伙取消交易。

柏傲莊第3期於3月26日獲批「滿意紙」，其後在3月30日重新上載樓書。柏傲莊 III 由2座大樓組成，為整個項目的1座及8座，並細分1A、1B座，以及8A及8B座，共提供892伙。戶型包括一房至四房，實用面積由285至1,695平方呎，主打三房、四房單位。

該盤目前正在部署重新銷售，昨日（4月8日）已公佈銷售安排，將於下周一起（13日）招標發售98伙三房及四房戶，實用面積介乎697至1,676平方呎，大部分單位享城門河景。同時又表示今日將會明天更新價單，為招標購買四房之買家設提名優惠，購買價單單位時可享優惠。

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