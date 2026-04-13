瑜意西餅客！Lalamove創投人斥7354萬掃12伙　平均成交呎價逾2萬

近期新盤銷情熾熱，不乏名人入市掃貨。上月開售的華懋旗下尖沙咀單幢新盤瑜意，獲電召貨車平台Lalamove創投人之一的鍾永良一連購入12伙單位，涉資7,353.6萬元，為該盤最大手買家。另外，如連同今次購入的12伙瑜意，鍾永良於不足兩年間，已斥近1.39億元掃入21伙住宅單位。



涉及單位位於項目的2樓及3樓，當中9伙屬2樓連平台特色單位，涉及8伙一房和1伙兩房單位，實用面積274至435平方呎，連42至129平方呎平台，成交價536.4萬至1,045.5萬元，呎價介季19,089至24,034元。另外3伙屬3樓的一房戶，實用面積285至293平方呎，成交價526.9萬至536.9萬元，呎價介乎18,324至18,669元。

最貴一伙1045.5萬 共涉資約7354萬

當中成交價最高為2樓L單位，實用面積435平方呎，屬兩房間隔，以1,045.5萬元成交，呎價約24,034元，買家姓名以鍾永良(CHUNG WING LEUNG ANDREW)作登記，即Lalamove創投人之一。上述該批單位合共涉資7,353.6萬元，以總實用面積逾3,600平方呎計算，平均成交呎價逾2萬元。

上述該批單位合共涉資7353.6萬元，以總實用面積逾3,600平方呎計算，平均成交呎價逾2萬元。（資料圖片）

兩年內斥近1.39億元掃21伙住宅

翻查資料，鍾永良先前亦入市投資。他於2024年9月至今年2月期間，大手購入跑馬地One Jardine's Lookout 9伙，涉資約6,505萬元。如連同今次購入的12伙瑜意，即鍾永良於不足兩年間，斥近1.39億元掃入21伙住宅單位。

Lalamove創投人之一的鍾永良於不足兩年間，斥近1.39億元掃入21伙住宅單位。（資料圖片）

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