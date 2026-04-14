首季內地客入市近3900宗飆5成　連續10個月突破百億　最鍾情啟德

今年首季內地買家積極投入香港樓市，「量額」按年顯著攀升。美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年首季內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄3,882宗，金額約426.9億元，較去年同期分別上升約52.5%及約92.8%，無論成交宗數抑或涉資規模均齊創有紀錄以來的同期新高。



內地買家連續13個月超越千宗 連續10個月突破百億

內地買家持續積極入市，若以單月計算，涉及內地買家的住宅註冊量已連續13個月超越千宗水平，金額亦連續10個月突破百億元，同創自2010年有紀錄以來最長。隨著人民幣繼續走強，加上本港樓價穩步回升，住宅物業租金回報率高企，增加香港物業資產的吸引力，預計內地買家積極入市港樓的情況將會延續。

↓↓每年首季內地買家於本港樓市一二手住宅註冊量及金額↓↓

內地買家購買力明顯傾向新盤 一手金額較二手多逾36%

今年首季內地買家涉資共約426.9億元，其中一手物業金額高達約246.6億元，比起同期約180.4億元的二手住宅金額大幅高出約36.7%，可見內地買家購買力明顯傾向一手物業。

內地買家一手金額涉資最多10個新盤 啟德佔4個

一手方面，今年首季內地買家涉及金額最多的新盤項目為西沙SIERRA SEA（約13.53億元）；其次為中環雅盈峰（約10.15億元）；排名第三的是西半山天御（約10.06億元）。今年首季內地買家一手涉資金額最高的十大新盤中，啟德區佔4個，包括維港．灣畔（約8.66億元）、天璽．天（約7.22億元）、天瀧（約6.86億元）、天璽．海（約6.71億元），印證啟德新盤深受內地資金追捧。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

內地買家二手金額 匯璽涉資最多

二手方面，今年首季內地買家涉及二手金額較多的10個屋苑中，匯璽（約5.1億元）；愉景灣（約2.8億元）、寶翠園（約2.61億元）、名城（約2.4億元）、太古城（約2.11億元）、貝沙灣（約2.02億元）均涉及逾2億元。不難發現，涉資二手市場較多的物業不乏樓齡相對較新的屋苑，而傳統屋苑則相對較少。

南昌匯璽。

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