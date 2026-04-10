柏傲莊III今網上收票　預告短期加推內園單位　明日分兩時段參觀

新世界 （0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 昨日（9日）更新價單共50伙，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目採招標及價單雙線形式出售，今日接受網上接受認購登記，預告將會加推望內園景單位，涵蓋一至兩房，本月內推售價單單位。



新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽表示，項目周六、日設兩個時段參觀，當中2時30分至4時30分參觀望臨河大宅，4時30分後參觀望內園景單位。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。

柏傲莊 III昨日更新價單，涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房戶，折實平均呎價21,344元，總值約5.77億元。一房入場費為745.8萬元，而最低呎價則為19,597元。

該50伙修訂售價的單位來自1A號價單，享內園景觀，實用面積310至814平方呎，包括11伙一房，15伙兩房，24伙三房。價單定價由932.3萬至2210.4萬元，價單呎價由24,498元至32,261元。若採用120天現金優惠付款計劃，扣除最高20%折扣後，折實售價由745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價由19,597元至25,806元。

個別兩房價單定價上調逾13%

翻查最新上載的1A號更新價單，其中第1A座（1A）8樓C室，實用面積527平方呎，兩房間隔，價單售價由2021年5月首度推盤時的1,184.1萬元，最新上調至1,345.3萬元，即相隔5年加幅高達13.61%。

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