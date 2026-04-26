紅磡首岸加推120伙　周四次輪發售　入場費684.5萬

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡市區重建項目首岸（One Victoria Cove），昨日（25日）首輪發售218伙，即日沽清，發展商今日（26日）上載新一份銷售安排，將於周四（30日）次輪發售120伙。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸第1期（第2座）周四（30日）次輪發售120伙，折實價由684.5萬元起，折實呎價由19,121元起。戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房佔106伙、三房佔7伙，以及7伙兩房連平台特色戶。

該批單位來自3號價單位，折實平均呎價20,886元。價單售價由752.2萬至1,538.3萬元，價單呎價由21,013至26,090元；折實售價684.5萬至1,399.9萬元，折實呎價19,121至23,742元。次輪銷售將於周二下午4時截止。

首岸昨日首輪銷售全數218伙沽清，套現逾16.4億元，並錄得13宗大手客成交，購入3至8伙。客源分布方面，約64%為本地買家，24%為內地買家，2%為外國買家，另有10%以公司名義入市。

↓↓紅磡首岸首輪開賣情況↓↓

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紅磡首岸。（資料圖片）

↓↓第1座22樓B室無改動連裝修示範單位↓↓

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紅磡首岸。（資料圖片）

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