首輪開售前紅磡首岸加推120伙　折實均價20886元　個別單位加幅1%

明日周六（25日）首輪發售218伙的恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），在展開銷售前一日加推全新價單第3號，涉及120伙，折實平均呎價20,886元，折實售價由684.5萬元起，折實呎價由19,121元起。發展商表示，新一張3號價單中，個別單位有約1%加幅，主要由於景觀及樓層因素。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸第1期（第2座）公佈價單第3號，涉及120伙，戶型涵蓋2房至3房，當中包括2房單位106伙、3房單位7伙，以及7伙2房連平台特色戶。

第3批單位價單售價由752.2萬至1,538.3萬元，價單呎價由21,013至最高26,090元；折實售價則由684.5萬至1,399.85萬元，折實呎價由19,121至23,742元。

首岸將於明日周六（25日）首輪發售218伙，項目日前截票，截收逾7,600票，較首輪發售的218伙，超額認購逾33倍。

周六分三組揀樓 大手客最多可購8伙

發售當日會分S、A及B組，3個組別揀樓，S組買家須購4至8伙指定單位，A組買家須購2至3伙指定單位，B組買家可購一至兩伙。S及A組共設133伙可供選擇，兩個組別的報到時間為早上9點，B組報到時間則由早上12點開始。

折實入場價638萬 折實呎價由17,365元起

首岸首輪銷售的218伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位203伙及三房單位15伙，實用面積由339至642平方呎，價單售價由701.1萬至約1,445.9萬元，價單呎價由19,083至23,251元，折實售價則由638萬元至約1,315.8萬元，折實呎價由17,365至最高21,158元。

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