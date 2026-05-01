恒地土瓜灣道新盤壹沐開價　首批83伙　折實均價20128元

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，公佈首張價單，提供83伙單位，入場費501.3萬元，折實平均呎價20,128元。



恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目首張價單於今日 (1日) 推出，共提供83伙單位，形容首批定價屬「壹沐實紅價」，分別為68伙1房及15伙2房。最低折實呎價單位為第2座17樓單位M，呎價18,800元，屬1房間隔；最低折實售價價單位為第2座18樓單位L，售價501.3萬元，同屬1房間隔；平均折實呎價20,128元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，壹沐HIGHWOOD第二期於美麗華廣場5樓銷售中心的示範單位亦同日開放予公眾參觀，並即日接受登記。

項目入場單位售價501.3萬元

他又指，項目於美麗華廣場5樓銷售中心的示範單位亦同日開放予公眾參觀，並即日接受登記。

他續指，項目除提供10%折扣優惠的90天現金付款計劃外，亦為買家提供兩款靈活付款辦法「優越128天財務超輕鬆」付款計劃，可獲9.5%折扣及「卓越180天財務超輕鬆」付款計劃，可獲8.5%折扣，如採用此兩款靈活付款計劃的買家提前於指定時間內付款，最高可享額外1.5%的提前付清樓價優惠。

壹沐第一期2025年9月首批81伙 折實平均呎價17988元

翻查同區新盤資料，壹沐HIGHWOOD第一期在2025年9月份開價，首批81伙，折實平均呎價17,988元，一房戶折實入場費456.3萬元。另同區首岸在2026年4月份開價，首批110伙，折實平均呎價18,666元，一房戶折實入場費638萬元。

另外，由寶聲集團、其士集團與市建局合作的單幢樓津匯，在2018年1月份開價，首批51伙，折實平均呎價19,151元，開放式戶折實入場費399.9萬元。

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐。

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