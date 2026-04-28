舒淇丈夫馮德倫705萬沽西營盤63 Pokfulam　多次劈價終帳蝕16%走

二手市場錄得名人蝕讓個案。本港男歌手及導演、金馬影后舒淇丈夫馮德倫，新近以705萬元售出西營盤63 Pokfulam一伙一房戶，呎價為26,015元。他持貨約6年，帳蝕134.7萬元或約16%。



上述成交單位為63 Pokfulam 2座中層C室，實用面積271平方呎，採一房間隔。資料顯示，單位原業主姓名以馮進財（FUNG STEPHEN GIN），即本港男歌手及導演馮德倫之本名。

馮德倫放售近三年 累劈約19%成功沽出

據悉，馮德倫於2023年中起以870萬元放售該單位，但其後多次減價均未成功售出。該單位終於上月底以705萬元沽出，呎價26,015元，累積減價約19%。

馮德倫（IG@stephenfungible）

過去皆作收租之用 帳蝕逾134萬離場

資料顯示，馮德倫於2020年6月斥839.7萬元一手購入該單位，其後一直作收租用途，包括2020年曾以每月2.2萬元放租。他持貨約6年，現沽貨帳面蝕讓134.7萬元，單位期間貶值約16%。

成交單位為63 Pokfulam 2座中層C室，實用面積271平方呎，採一房間隔。（資料圖片）

馮德倫是集演員、導演與歌手於一身的全方位藝人。他早期曾與雷頌德組成音樂團體，並於2007年憑藉執導莫文蔚的MV，榮獲金曲獎最佳音樂錄影帶導演獎。2012年他執導的《太極》系列電影，成功入選威尼斯與多倫多等國際知名影展。其後他於2016年與金馬影后舒淇宣佈結婚。

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