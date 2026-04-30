鴨脷洲PORTO示範單位曝光　睡房加設高架床　下層變書枱、衣櫃

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO，新近開放一伙一房連裝修示位，及一伙兩房交樓標準示位予傳媒參觀。是次開放的連裝修無改動示範單位，參考PORTO 8樓G室為藍本搭建，採一房開放式廚房設計 ，實用面積為277平方呎，連38平方呎的露台、工作平台及冷氣機平台。



採現代法式奶油風 設開放式廚房

單位佈局為年輕小家庭而設，全屋以時尚簡約的現代法式奶油風為設計基調。開放式廚房旁配置二人餐檯，並配以水晶吊燈，為用餐區域提供照明。另外，客飯廳以米白色布藝梳化作為視覺中心，布料色溫中性，貫徹整體奶油色系風格。

睡房分割出上層睡眠區 提升空間使用

睡房方面，為利用單位層與層之間達3.45 米高，睡房內加設高架床，下層位置打造了書枱及衣櫃。通往上層的樓梯級暗藏抽屜，提供額外的衣物收納空間，樓梯背面設層架，可擺放書籍或裝飾品。而上層為睡眠區，利用浴室頂部預留的位置當作床頭櫃用途，增加儲物空間。

↓↓PORTO 8樓G室↓↓

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另外一伙示範單位參考18樓C室為藍本搭建，採兩房梗廚設計，實用面積 438 平方呎，為清水交樓標準示位。甫進入單位，玄關右側位置配備了一組嵌入式的淺木色置頂玄關櫃，玄關櫃長逾一米，附設多個層板及掛架。

淺色系設計 空間布局方正

單位全屋採用淺色系設計，單位層與層之間的高度最高處為3.45米，整體配以淺米白色地磚及鋪砌，光照明亮；客飯廳呈長方形，長約4.3 米。

客飯廳連接露台及工作平台，採用落地玻璃趟門設計，充分引入戶外自然光。單位採用環保露台設計，結合露台、工作平台及冷氣機平台。露台同時設有組合櫃，設計師特意將洗衣乾衣機從室內搬到露台，為室內提供更多空間。

主人房設廣角玻璃幕牆

客飯廳連接主人房間及睡房。主人房長約 2.95米，寬約 2.05米，間隔方正。主人房採用偌大廣角玻璃幕牆。

↓↓PORTO 18樓C室↓↓

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鴨脷洲平瀾街新盤PORTO日前已公布首張價單，首批提供50伙，戶型涵蓋開放式至兩房，入場483.8萬元起，折實平均呎價為22,318元，較同系2025年2月推盤、位於同區鴨脷洲的Coasto，其首批30伙折實平均呎價17,085元，大幅賣貴三成。

首批提供50伙 折實平均呎價22318元

首批提供50伙，開放式佔10伙、一房佔24伙，兩房佔16伙，整批實用面積214至438平方呎，價單定價為605.7萬元至1,246萬元起，扣除最高19.5%折扣及傢俬優惠後，折實售價由483.8萬元至1,000.3萬元，呎價19,882元至24,449元起。折實平均呎價為22,318元。

入場開放式483萬起

入場單位3樓H室，實用面積214平方呎，屬開放式間隔，扣除最高19.5%折扣及傢俬折扣後，折實售價483.８萬元，呎價22,607元。

而呎價最平單位為3樓D室，採一房間隔，實用面積為271平方呎，扣除最高19.5%折扣及傢俬優惠後，折實售價538.8萬元，呎價為19,882元。

同系鴨脷洲Coasto 去年2月首批均價17085元

參考同系位於鴨脷洲的Coasto於2025年2月推出，首批30伙，入場一房381.6萬元起，折實平均呎價17,085元，而香港仔澄天於2023年10月推出，首批55伙，入場一房440.1萬起，折實平均呎價17,086元。

反映鴨脷洲平瀾街新盤PORTO首批50伙，折實平均呎價為22,318元，較同系2025年2月推盤、位於同區鴨脷洲的Coasto，其首批30伙折實平均呎價17,085元，大幅賣貴三成。

提供174伙 基座地下設有11間商舖

項目提供174伙，戶型涵蓋開放式至三房，基座地下設有11間商舖 ，會所 PORTO「Club」 則設於1樓，設施包括宴會廳、休閒廳、健身室、多媒體娛樂室及燒烤區。

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