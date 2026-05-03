「撈底」贏家！北角維峰．浚匯一房666萬沽　逾一年升值33%｜有圖

近期樓市現升勢，有業主成功撈底離場。北角維峰．浚匯一伙一房單位，最新以666萬元成交，呎價25,132元。據悉，單位此次屬二度易手，原業主於逾一年前以500萬元「撈底」吸納，現轉手帳賺166萬元或約33.2%。若扣減交易成本，則實賺約143.09萬元。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為維峰．浚匯高層C室，實用面積265平方呎，採一房間隔，景觀開揚。據悉，單位最新以666萬元成交，呎價25,132元。

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去年500萬撈底成功 持貨逾一年升值逾33%

代理透露，該單位曾兩度轉手。一手業主於2019年以735萬元買入，現任業主則於2025年1月以500萬元「撈底」吸納，買入價較2019年回落約3成。

而現業主持貨逾一年轉手，帳面獲利166萬元，單位期內升值約33.2%。若扣減交易成本，實賺約143.09萬元。

北角維峰．浚匯。（資料圖片）

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