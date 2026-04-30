CCL升0.96%報155.2點　分析：短期升勢不變　惟第二季升幅或放緩

中原城市領先指數CCL最新報155.2點，按周升0.96%，連升2周共1%，創2023年10月初後逾2年半新高，是復活節長假後當周的市況。新盤銷售理想，美伊同意停火並舉行首輪談判，港股反彈，整體市場氣氛向好，帶動CCL向上升穿155點，進一步迫近156點目標水平，現時僅相差0.8點或0.52%。



樓價已較去年低位回升近一成半，隨著業主封盤反價情況持續，加上盤源短缺，買家需要追價才能入市，惟有部份買家態度轉趨觀望審慎，料短期樓價升勢不變，但第二季後期升幅可能放緩。



較2021年8月歷史高位跌18.89%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升14.83%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升15.06%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.24%，較2021年8月191.34點歷史高位跌18.89%。

反映樓價走勢的CCL連跌8周，跌穿180水平。（羅君豪攝）

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.79點，按周升0.86%，連升2周共1.31%。CCL（中小型單位）報155.12點，按周升0.81%，連升5周共2.79%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2023年10月初後逾2年半新高。CCL（大型單位）報155.62點，按周升1.75%，終止2周連跌，指數創2023年12月初後近2年半新高。

四區樓價呈三升一跌 新界西樓價跌1.5％

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報159.85點，按周升2.76%，升幅7周以來最大，連升2周共3.19%，指數創2023年9月底逾2年半新高。九龍CCL_Mass報154.13點，按周升1.09%，指數創2023年9月初後逾2年半新高。

新界東CCL_Mass報170.4點，按周升0.81%，連升2周共2.6%，創2023年9月中後逾2年半新高。新界西CCL_Mass報138.75點，按周跌1.5%，連升2周後回落，指數仍為2023年12月底後近2年半第5高。

今年CCL暫升7.7%

2026年計，CCL暫時累升7.7%，CCL Mass升8%，CCL（中小型單位）升7.63%，CCL（大型單位）升7.99%，港島升14.05%，九龍升6.49%，新界東升7.43%，新界西升4.54%。

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