負資產宗數創近10個季新低　經絡：第2季下試6000宗水平

金管局今日（30日）公布2026年首季負資產個案為11,424宗，涉及金額550.37億元，較2025年第四季錄得的21,304宗及1,054.34億元，宗數及金額按季分別減少9,880宗或46.4%，以及503.97億元或47.8%，創近10個季度新低。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，首季樓市交投回暖，樓價亦延續上升趨勢。根據差餉物業估價署的最新資料顯示，本港樓價已連升10個月，3月份私人住宅售價指數更創自2023年11月後，即逾兩年的新高。鑑於樓價持續上揚，負資產個案亦跟隨回落。

採高成數按揭買家顯著減少

曹德明續指，在負資產個案中，拖欠超過3個月未償還按揭貸款的比率為0.5%，仍屬偏低水平，反映本港業主還款能力穩健。另一方面，近年採用高成數按揭的買家顯著減少，根據香港按揭證券有限公司的資料顯示，今年首季新取用按揭保險貸款宗數為1,431宗，為近七年的季度新低。

住宅物業整體風險相對可控下，各大銀行對按揭業務更具信心，近期已相繼推出不同類型的按揭方案，並加碼相關優惠，藉以吸引優質客戶，有利樓按市場健康發展。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

料第二季負資產數目下試6000宗水平

此外，曹德明表示，現時樓市屬「價量齊穩」的狀態，息口處於合理水平，銀行對住宅按揭業務趨向積極，加上經濟逐步復甦，預計用家及投資者將加快入市步伐，近期個別發展商亦將其新盤提價出售。料今年樓價將保持升勢，負資產次季將下試6000宗水平。

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