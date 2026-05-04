宏安鴨脷洲PORTO加推18伙　入場548.3萬　暫收逾250票超購逾2.7倍

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO 加推18伙，連同傢俬現金津貼折扣優惠計，入場費548.3萬元，折實平均呎價22,942元，屬原價加推。項目截至昨晚六時（3日）暫收逾250票，以兩張價單68伙計算，超額認購逾2.7倍。



是次加推價單第2號合共涉及18伙，當中14伙一房，另4伙為兩房，價單定價688.3萬元至1299.9萬元，呎價為26,892元至29,814元。扣除最高19.5%總折扣及一房傢俬現金津貼折扣優惠後，折實548.3萬元至1046.4萬元，折實呎價為21,448元至24,000元。

入場單位為3樓B單位，扣除最高19.5%總折扣及一房傢俬現金津貼折扣優惠後，扣減所有折實548.3萬元。

宏安地產執行董事程德韻（左）

上周首張價單50伙

發展商在上周二（4月28日）公布首張價單50伙，戶型涵蓋開放式至兩房，扣除最高19.5%折扣及傢俬優惠後，折實售價由483.8萬元至1,000.3萬元，呎價19,882元至24,449元起。折實平均呎價為22,318元。

提供174伙 基座地下設有11間商舖

項目提供174伙，戶型涵蓋開放式至三房，基座地下設有11間商舖 ，會所 PORTO「Club」 則設於1樓，設施包括宴會廳、休閒廳、健身室、多媒體娛樂室及燒烤區。

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