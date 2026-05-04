灣仔告士打道88號全幢商廈連17個車位招標　市值逾12億

商業房地產交投增加，有業主趁勢放售核心區物業。世邦魏理仕（簡稱CBRE）表示，獲業主委託以公開招標形式一併出售位於灣仔告士打道88號的全幢商業物業，以及位於告士打道77至79號的17個車位。該商業物業現時市場估值為 12.07億元，折合呎價約 11,180元。項目將於6月25日中午截標。



極罕有三面臨街設計 附命名權提升品牌形象

該物業為一幢樓高 22 層的商業大廈，總樓面面積約 104,158 平方呎，為區内極罕有的三面臨街商業大廈。面向告士打道的顯眼外牆現設有大型廣告牌，提供極高能見度及強大的品牌宣傳價值。

世邦魏理仕香港香港資本市場及私募投資主管周鎮邦表示，近期市場氣氛持續改善，大型商業物業的查詢及成交量均錄得明顯上升。過去18個月，內地企業集團以及來自金融、教育及科技行業的終端用家表現尤為活躍，市場錄得逾370.4億元的相關成交（其中 2025 年為 291.9 億港元，2026 年至今為78.4 億港元）。

灣仔告士打道88號的全幢商業物業。

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