宏安鴨脷洲PORTO周六首輪銷售86伙　入場價483.8萬

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO於今日（5日）上載銷售安排，項目將於周六（9日）以價單形式發售86伙，包括10伙開放式，50伙一房及26伙兩房，折實入場價為483.8萬元。另外，項目截止今天晚上六時，累計收票近350票，以首三張價單86伙計算，超額認購逾3倍。



宏安地產執行董事程德韻表示，項目今天落實於本周六（9日）悉數盡推價單第1、2及3號共86伙單位，當中涵蓋10伙開放式，50伙一房及26伙兩房單位，扣減所有折扣及開放式傢俬現金津貼折扣優惠的金額由483.8萬起。

累收近350票 超額逾3倍

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，項目截止今天（5日）晚上六時，累計收票近350票，以首三張價單86伙計算，超額認購逾3倍。入票人士主要來自港島各區，其次為九龍區。當中用家與投資者佔比接近，大部分客人鍾情項目鄰近港鐵利東站，面臨開揚的香港仔避風塘海景，開放式及一房戶型更送贈傢俬禮券，可享即收樓即出租之優勢。

左起：宏安地產營業及市務總經理黃文浩、宏安地產執行董事程德韻。（發展商提供）

翻查資料，項目首張價單涉及50伙，入場費為483.8萬元，折實平均呎價為22,318元；而2號價單涉及18伙，入場費548.3萬元，折實平均呎價22,942元，屬原價加推。

3號價單涉及18伙 入場費563萬

另外，項目早前加推3號價單，涉及18伙，折實平均呎價約24,406元。該批實用面積由241至436平方呎，涵蓋一房及兩房間隔。價單定價由706.6萬至1,364.8萬元，呎價由29,320至31,552元。扣除最高折扣19.5%及傢俬現金津貼折扣優惠後，折實售價由563萬至1,098.7萬元，折實呎價由23,361至25,399元。

當中入場單位及呎價最低單位同為6樓B室，實用面積241平方呎，扣除最高折扣19.5%及以房傢俬現金津貼折扣優惠，折實售價為563萬元，折實呎價為23,361元。

宏安地產旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO。（資料圖片）

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