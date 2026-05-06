資深炒家又睇錯市！灣仔太原街地舖2450萬沽　長揸16年慘輸近四成

有「玩具街」之稱的灣仔太原街，新近錄得舖位勁蝕個案。資深投資者游潤娟名下一個街內地舖，最新以2,450萬元沽出，呎價約2.3萬元。該投資者持貨16年，帳面仍蝕1,478萬元或約37.6%。



市場消息指，上述成交物業為太原街1至3號瑞安閣地下A舖，建築面積約1,080平方呎。該舖於上月初原本叫價3,000萬元放售，最新以2,450萬元售出，即減價550萬元或約18.3%，呎價約為22,685元。另外，該舖目前由時裝店租用，月租約12萬元，料新買家享約5.9厘租金回報。

上述成交物業為太原街1至3號瑞安閣地下A舖，建築面積約1080平方呎。（代理圖片）

資深投資者持有 16年貶值近四成

而上述舖位原業主以「環聯發展有限公司（UNI-WORLD DEVELOPMENT LIMITED）」名義作登記，其股東及董事均包括資深投資者游潤娟。原業主於2010年1月以3,928萬元入市，現沽貨帳面蝕走1,478萬元，舖位於16年間貶值約37.6%。

早年曾在太原街內投資舖位失利

資料顯示，該名資深投資者早年曾在太原街內作舖位買賣，於2015年斥4,120萬元購入太原街22號地下1號舖，呎價約54,933元。市傳該名投資者隨即以9,000萬元放售。最終至2017年該舖以3,500萬元沽出，帳面損手620萬元或15%。

原業主為資深投資者游潤娟，早年曾在太原街內作舖位買賣。（代理圖片）

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