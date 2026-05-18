九龍塘伯爵街舊樓業權66.7%放售　地盤面積近3700呎

市區重建地盤具發展潛力。九龍塘伯爵街 2 號地下及伯爵街 4 號全幢物業，以組合形式出售，地盤面積約3,698平方呎，物業組合佔地段業權約 66.7%，長線可考慮重建發展。



世邦魏理仕表示，上述九龍塘伯爵街 2 號地下及伯爵街 4 號全幢物業，以組合形式出售，大廈樓高三層，合計實用面積約 3,940 平方呎，物業組合佔地段業權約 66.7%，長線可考慮重建發展，地盤面積約3,698平方呎。

業主分階段吸納 合共涉資3328萬

翻查資料，伯爵街 2 號地下及伯爵街 4 號全幢物業，早於1955年10月落成，涉及2座，合共4個單位及兩個地舖。該批放售物業由兩家公司持有，公司董事均為姓李及姓姚人士。其中伯爵街 4 號的地下及一樓部份，早於2009年6月份以1,500萬元買入，其後在2020年1月份再以728萬元買入伯爵街 4 號二樓部份，統一伯爵街 4 號全幢物業。

至於伯爵街 2 號地下，則於2025年5月份由上述姓李及姓姚人士以1,100萬元買入，較上一手業主2013年買入價1,950萬元，帳面低850萬元或44%。

九龍塘伯爵街 2 號地下及伯爵街 4 號全幢物業。

租戶大多為教育相關背景及用途

物業現時大部分租客均以教育相關背景及用途為主，包括學生住宿及與教學需要有關的租戶，租金收入穩定。隨着本地及非本地學生對校網核心地段住宿需求持續，市場上具備一定面積及改裝彈性的物業，可透過優化空間配置而改裝為學生宿舍，以提升租金水平，相關需求在短至中期內仍具明顯承接力。

業權結構相對簡單 長遠具潛力重建

世邦魏理仕香港資本市場副董事戴震冲表示，物業亦具備清晰而有彈性的投資策略。短期而言，投資者可透過翻新或改裝，將物業優化為學生宿舍用途，以提升整體租金回報，為資產建立穩定且具增長潛力的現金流。長遠而言，有鑑於現有業權比例已達強拍門檻，加上業權結構相對簡單，物業具備進一步統一業權及重建發展的條件，配合九龍塘低密度住宅區供應有限的特點。

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