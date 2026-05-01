九建柯氏家族中環歌賦街舊樓　下月22日舉行強拍　底價2.77億

九龍建業（0034）柯氏家族旗下中環歌賦街舊樓，將於5月22日舉行強拍，拍賣底價為2.77億元。



仲量聯行表示，涉及舊樓為歌賦街35、37、37A、37B、39及39A號，樓齡68年，為一幢5層高綜合用途大廈，包括地庫/地庫下層。該物業面向歌賦街，根據入伙紙，地庫下層之倉庫及地面前部商舖均屬非住宅用途；地庫、地面後部以及一樓至四樓的中式公寓則屬住宅用途。

該土地現劃為「住宅（甲類）」用途，物業佔地約4,917平方呎，可建樓面約3.8萬平方呎，若以底價計算，即每呎樓面地價7,246元。

中環歌賦街35、37、37A、37B、39及39A號。（仲量聯行相片）

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