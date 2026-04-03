澳門投資客入市　石壁新村六百呎唐樓360萬　呎價不足六千｜多圖

香港樓市由低位回暖，吸引澳門投資客來港買磚頭。荃灣市中心聯仁街石壁新村一伙實用面積逾六百呎的唐樓單位，新近以360萬元沽出，成交呎價不足六千元，新買家為首度涉足香港物業市場的澳門投資客。至於原業主一家持貨長達62年，帳面升值124倍。



放盤兩日一口價沽出

中原地產荃灣綠楊分行B組市務經理涂健表示，上述成交個案為荃灣聯仁街22號石壁新村中層單位，屬於唐三樓，實用面積約614平方呎，已分間作三個套房，現時屬交吉狀況，叫價360萬元，放盤兩日即以一口價沽出，折合呎價5,863元。買家為來自澳門的投資者，首度涉足香港物業市場。

↓↓石壁新村中層單位↓↓

澳門投資者看好香港樓市 料租金回報6厘

涂健指，石壁新村鄰近爵悅庭、映日灣等大型屋苑，生活配套完善。樓上全新裝修單位最近以月租2.05萬元租出，若是次成交單位稍為翻新，預計月租可達約1.8萬元。該投資者因為看好香港樓市，遂來港買樓投資，見上址銀碼細，呎價低於區內居屋，而且租金回報吸引，預計有6厘，故不議價直接購入。

業主未能抽空回港 代理前往中山深夜送訂促成

此外，他表示，簽約當天因業主正身處中山，未能抽空回港，代理遂親自將合約帶往中山給業主簽名，深夜一時成功送訂，促成是次成交。

1964年買入價僅2.86萬 升值124倍

資料顯示，原業主於1964年以2.86萬元買入單位，於2002年轉讓給家人，單位於62年間大幅升值357.14 萬元或約124倍。

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