太古地產鰂魚涌兩幢舊樓獲批強拍　底價20.27億

太古地產（1972）繼續擴充鰂魚涌商業王國。太古地產（1972）早於2022年入稟強拍的鰂魚涌海灣大廈及海傍大廈（部分），新近獲土地審裁處頒出售賣令，強拍底價為20.27億元。



太古地產發言人回覆《香港01》表示，歡迎土審處裁決，集團正審視發展規劃，項目進行與否將取決於能否在強制拍賣中投得該幅用地。

上述強拍個案包括於1962年落成的鰂魚涌海灣街9至29號海灣大廈，以及1961年落成的海灣街31至39號和糖廠街33至41號的海傍大廈，該兩項舊樓樓高同為9層。不過申請範圍則未有包括海灣街41及43號及糖廠街29及31號。

是次申請合共涉及8個地段，申請人持有每個地段的業權份數介乎80至100%，尚餘兩個舖位及8個住宅單位未成功收購。

鰂魚涌海灣街9至29號海灣大廈、海灣街31至39號和糖廠街33至41號海傍大廈。（網上圖片）

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