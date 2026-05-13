恒地（二）部今年累售1200伙　總銷售額150億　首岸3輪吸金逾39億

一手新盤市場轉旺。恒基物業代理董事及營業（二）部今年累售約1,200伙，總銷售額達150億元。當中紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）首三輪銷售全數沽清，合共售出468 伙，套現逾39億元。另明日以價單形次輪銷售70伙。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，營業（二）部今年累售約1,200伙，總銷售額達150億元。其中首岸第一及三期累售468伙，平均成交金額約830萬元，套現逾39億元。當中本地客佔72%、內地客為18%，另外國客及公司客各佔3%及7%。

為配合項目銷售，亦夥中銀香港推全方位數碼按揭服務，凡經中銀香港電子渠道申請按揭服務並提取貸款，可獲贈6,888元的額外現金獎賞。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左）

紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）。

紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。