東涌106A區住宅地暫收6標書　嘉華、中海外、信和夥嘉里入標

東涌第106A區的東涌市地段第54號用地即將於今日（15日）中午截標，綜合市場估計，項目估值約8億至20.3億元，每平方呎樓面地價約1,500至3,800元。有測量師預計，該幅住宅地皮每呎樓面地價可較同同區另一幅106B區地皮的作價翻倍。



現場截收6標書

現場所見，入標發展商包括嘉華國際（0173）獨資、建灝地產獨資、信和置業（0083）夥嘉里建設（0683）合資、中海外（00688），以及另外兩間不知名財團。

嘉華尹紫薇：獨資入標 出價跟市場變化

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，是次以獨資形式入標，出價跟隨市場變化，目前一手成交活躍對整體後市感到樂觀。至於地皮方面，她指，地皮臨海，相信項目落成後，居民將能享海景。

建灝林綺華：項目規模、目前經濟環境適合

建灝地產行政總監林綺華表示，項目屬臨海地段，認為項目規模，以及目前經濟環境適合。又認為樓市開始復甦，對前景有信心，未來亦會考慮住宅地。

估值約8億至20.3億 每呎地價1500至3800元

資料顯示，東涌市地段第54號的地盤面積約為152,335平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達533,172平方呎。綜合市場估計，項目估值約8億至20.3億元，每平方呎樓面地價約1,500至3,800元。

毗鄰106B區臨海住宅地去年批予新地 每呎1501元

值得留意，2025年2月中，毗鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，預期今次中標價介乎14億至15億元，樓面地價每呎 2,626至 2,813元，即期望樓面地價較106B區的1,501元差不多翻倍。

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑預料每方呎樓面地價約為約1,600港元，地皮總值約8.5億港元。賣地章程內設有最低單位面積280平方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。項目發展期止於2032年3月31日。

是次賣地章程增設條款要求中標者須自費於項目內每個車位設電動車充電設施。與此同時，地盤內靠東北一帶的位置被劃作非建築範圍，除指定豁免項目或事先取得規劃署署長的書面同意外，該範圍內不得有任何構築物；發展商亦須就發展項目進行岩土工程勘察；及提交噪音及排污影響的評估報告。

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