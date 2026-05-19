長成交期再出事！柏蔚山四房買家7年後棄購　料遭殺訂至少逾四球

新世界（0017）旗下北角柏蔚山再錄一宗一手撻訂，有四房單位買家在7年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少逾四球。值得留意的是，該單位在本周五（22日）起招標重售上述撻訂單位至11月30日。



買家7年前4352.4萬入市

據成交紀錄冊顯示，最新一宗撻訂單位為北角柏蔚山第2座31樓E室，實用面積999平方呎，屬四房套間隔，買家於2019年10月以4,352.4萬元買入，當時採用董事長1440付款計劃，即成交期長達4年。資料又指，當時除了獲發展商提供從提前入住優惠、住客車位認購權、提前付清樓價現金回贈外。

7年後撻訂料輸逾四球

最終單位在2026年5月18日被取消交易，即該名買家在7年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價10%、即約逾435.24萬元。發展商亦安排本周五（22日）起招標重售上述撻訂單位至11月30日。

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