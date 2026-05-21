獨家｜學生宿舍一年玩完？恒地收回全幢新盤迎林　中大：雙方共識

恒地（0012）旗下大埔美新里全新住宅項目「迎林」（Parkwood）擬再變陣！項目在去年7月與香港中文大學合作，將上述項目借出成為該校首個認可的學生校外住宿，並由學生直接向恒地簽租約。當時迎林可提供雙人至四人房，每個床位入場月租5,335元起。不過《香港01》接獲獨家消息，恒地將會收回該全幢學生宿舍。



恒地發言人回覆《香港01》確認上述事宜，表示待雙方合作關係結束後，將收回上述全新住宅項目，不排除日後會將「迎林」重新推出市場銷售或再作出租。至於中大「學生宿舍及校外住宿」計畫網站亦未再有「迎林」供學生選擇，中大回覆《香港01》表示，相關決定由中大及恒地雙方按實際營運及學生需要作出的共同決定，項目原定租約將自然屆滿，絕大部分同學之住宿安排不受提前遷出影響。



迎林屬中大首個學生校外住宿 校長曾稱學生反應踴躍

據去年中大網上資料指，迎林屬香港中文大學首個學生校外住宿，亦會為需要學生提供室友配對服務，以確保住客都是中大學生，當中房型包括雙人房至四人房，室內亦有基本家具，例如雙人房設一張碌架床，每位學生有一套書桌和衣櫃，內設開放式廚房及浴室。

當時每個床位月租5,335元至5,950元，租期為一年，租金包含WIFI服務，但不包水電等雜費，學⽣亦需向恒地支付1.1萬元按金，以及⽀付合共11.5個⽉租⾦。以最平月租5,335元計，即至少年繳7.23萬元按金連租金。中文大學校長盧煜明去年接受電視台訪問時表示，該計劃學生反應踴躍，在網上公布一周已經有超過250個學生已報名，即等於可提供宿位約七成。

據去年中大網上資料指，迎林屬香港中文大學首個學生校外住宿。

恒地大埔新盤迎林去年成香港中⽂⼤學首個學⽣校外住宿，每個床位租月5,335元至5,950元，租期為一年。（網上圖片）

網站剔除「迎林」供選擇 改提供其他酒店或共享住宿

不過，記者近日翻查「學生宿舍及校外住宿」計畫網站發現，中大則未再見有提供「迎林」供學生選擇，取而代之的為向學生提供其他酒店或共享居所，包括帝逸酒店、帝逸酒店、安怡居安怡居、帝都酒店，以及日新舍，租金由3,800元至23,760不等。

其中最貴為新地（0016）旗下沙田帝都酒店，酒店為中大學生提供高級客房，亦需要至少連續預訂6個月的住宿，如預訂180晚或以上，房價淨價為32,400元，每晚1,080元。如預訂300晚或以上，房價淨價為23,760元，每晚792元。

中大為學生提供其他酒店或共享居所。

最貴為新地（0016）旗下沙田帝都酒店，如預訂180晚或以上，房價淨價為32,400元，每晚1,080元。

現有租期屆滿後結束合作 中大：按實際營運及學生需要

就上述一事《香港01》向中大作出查詢並獲回覆指，衷心感謝恒基兆業地產集團過去一年的支持，為中大學生提供交通便利、租金相宜的校外住宿選擇。

就「迎林」項目，經大學綜合考慮校內外宿位供應、學生租住年期普遍為一年，以及整體住宿規劃後，雙方一致同意該合作安排將於現有租期屆滿後圓滿完成。此乃雙方按實際營運及學生需要作出的共同決定，並不影響大學與恒基兆業地產集團的良好夥伴關係。雙方均重視彼此長期合作，並會繼續探討其他可惠及學生及社區的協作機會。

香港中文大學。(資料圖片)

絕大部分同學住宿安排不受提前遷出影響

由於項目原定租約將自然屆滿，絕大部分同學之住宿安排不受提前遷出影響。大學亦已為來年的新生及有需要的同學提供其他校外住宿資訊、安排實地參觀及開放日，並舉辦「校外住宿講座」，協助同學順利銜接下一階段的住宿安排。

中大一直高度重視學生的住宿需要，持續因應本地及國際學生情況，審視並拓展多元住宿方案，致力為同學提供穩定、合適的學習與生活環境。

雙方達成共識 恒地：不排除日後重售或放租

另《香港01》亦向恒地作出查詢並獲回覆指，確認雙方就借出「迎林」作學生宿舍達成共識，待合作關係結束後收回「迎林」。至於部署方面，亦不排除日後會將「迎林」重新推出市場銷售或再作出租。

翻查資料，迎林屬恒地位於大埔美新里住宅項目，涉及122伙，在2024年3月命名，當時發展商表示，項目戶型涵蓋開放式至兩房單位，當中逾八成為一房至兩房間隔，曾預告會在2024年3月下旬開售。不過其後一直未展開銷售程序，終在2025年中把全幢新盤改為學生宿舍。

旗下兩盤曾「轉賣為租」

撇除大埔迎林，恒地過去曾把至少兩個住宅項目放租，當中包括旗下必嘉坊．曦匯貨尾單位推出放租，以及把恒地系、由香港小輪（0050）及市建局合作發展的深水埗新盤映岸。而映岸更在2025年6月改為東華三院旗下青年宿舍「東華‧南昌匯」以作出租用途，提供最多676個宿位，每個宿位月租由4,310至6,630元。

深水埗通州街住宅新盤映岸改為東華三院旗下青年宿舍「東華‧南昌匯」，提供最多676個宿位。

泓亮張翹楚：市道向好 發展商可尋求更高回報投資

近年本港樓市向好，差估署數據顯示今年首季樓價升4.4%，加上政府大力發展學生宿舍吸引不少投資者入市。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，今次發展商在合作結束後，可以尋求一個更高回報的投資，例如重新安排推出市場發售，以加快資金回籠，現金流亦較收租更吸引。

另外中大去年表示，參與「學生宿舍及校外住宿」計劃的發展商會以優惠價格向學生提供租住單位。張翹楚續指，在面對當前學生宿舍勢頭向好，發展商亦發無需再用一個折扣價錢放租予大學。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

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