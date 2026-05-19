東涌住宅地價3052元急升1倍　美聯：財團出價進取　對後市具信心

東涌第106A區的東涌市地段第54號用地上周五（15日）午截標，地政總署公佈，該幅用地以16.27億元批出，符合市場預期，每呎樓面地價約3,052元，較去年2月份同區106B區的地價急升一倍。



美聯測量師行董事林子彬表示，是次東涌住宅地皮坐擁臨海景觀，而且規模適中，可建樓面面積約533,162平方呎，提供約990伙，故吸引多間大型發展商入標競投。同時，最近樓市暢旺，一手盤銷售成績理想，供應被快速消化，故發展商吸納土地儲備的意欲明顯增強。而是次中標發展商在出價上頗為進取，充分反映市場對後市具有信心。

林子彬稱，項目鄰近預計於2029年落成的港鐵東涌東站，完善日後區內交通配套，結合上述罕有臨海優勢，令項目吸引力進一步增強，預料將以受市場歡迎的中小型單位為主，迎合區內換樓及分支家庭客的置業需求，發展潛力優厚，故具相當吸引力。

毗鄰106B區地去年批予新地 每呎1501元 不足年半升1倍

參考2025年2月中，毗鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。換言之，今次第106A區的地價較去年2月的106B區地皮上升約一倍。

現場截收6標書

東涌第106A區的東涌市地段第54號用地上周五（15日）午截標，截收6份標書，現場入標發展商包括嘉華國際（0173）獨資、建灝地產獨資、信和置業（0083）夥嘉里建設（0683）合資、中海外（00688）、新地（0016）獨資。

估值約8億至20.3億 每呎地價1500至3800元

資料顯示，東涌市地段第54號的地盤面積約為152,335平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達533,172平方呎。綜合市場估計，項目估值約8億至20.3億元，每平方呎樓面地價約1,500至3,800元。

毗鄰106B區臨海住宅地去年批予新地 每呎1501元

值得留意，2025年2月中，毗鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。

是次賣地章程增設條款要求中標者須自費於項目內每個車位設電動車充電設施。與此同時，地盤內靠東北一帶的位置被劃作非建築範圍，除指定豁免項目或事先取得規劃署署長的書面同意外，該範圍內不得有任何構築物；發展商亦須就發展項目進行岩土工程勘察；及提交噪音及排污影響的評估報告。

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