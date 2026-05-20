紅磡首岸系列累沽551伙　吸金近47億　部署6月推售利奧坊第6期

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）第三期，昨日再以價單形式發售58伙，即日沽22伙，套現約1.9億元。發展商表示，短期內將會加推餘下單位，部署6月推售利奧坊第6期。



首岸系列累沽551伙 吸金近47億

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，第三期累計售出逾82%可供發售單位，套現逾20億元。至於，整個首岸系列速沽551伙，佔可發售單位逾92%，套現近47億元。

部署6月推售利奧坊第6期

又預告短期內加推餘下單位，第二期及第四期正待批預售樓花同意書，最快下半年推出。部署6月推售利奧坊第6期，涉120伙，主打中小型單位。

至於集團整體銷情，由年初至今累售約2,400伙，營業額達270億元。其中，營業（二）部售出約1,300伙，總銷售額逾160億元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（左）

採全港首個「合併式小區」概念

項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。

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