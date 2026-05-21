新地荃灣形瑨周六第三輪賣87伙　截收逾5000票、超購逾56倍

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）本周六（23日）第三輪發售87伙，折實價634.78萬元起，項目昨日（20日）7時截票，共累收逾5,000票，超額認購逾56倍。另同日推10伙招標，實用面積594平方呎，分別位處高，中及低層的三房套單位。



周六開售87伙 折實入場634.78萬

該批單位均為兩房開放式廚房間隔，實用面積361至364平方呎，扣除最高的15%折扣後，折實價634.78萬至729.04萬元，折實呎價17,535至20,029元，折實平均呎價為18,613元。

是次入場單位是5樓F室，在扣除最高的15%折扣之後，折實售價為634.78萬元，折實呎價為17,535元。

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）。

大手客最多買6伙 另同日推10伙三房戶招標

發展商表示，形瑨開售兩輪合共售出274伙單位，因應市場反應熱烈及向隅者眾多，項目於今日宣佈上載全新銷售安排第3號，盡推價單第4號87伙單位，於本周六分為A組，最多可買6伙，另B組最多可買2伙。

此外，發展商亦同時推出10伙實用面積594平方呎的三房套招標，單位分別位處高，中及低層位置。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）。

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