柏傲莊現「摸貨」！區內客1860萬FULL PAY買3房　上手料實賺134萬

本港樓市向好，有內地投資者趁機「摸貨」獲利。大圍柏傲莊3期一伙三房單位，最新以1,860萬元沽出，呎價約22,850元，該名內地投資者以確認人身份（Confirmor）在正式完成買賣前沽出單位，持貨3星期扣減印花稅及佣金等入市成本，料實賺約134萬元。



三房套確認人身份1860萬沽 新買家「FULL PAY」入市

市場消息指，是次成交為大圍柏傲莊3期8B座中層C室，實用面積814平方呎，屬三房套間隔，日前以確認人身份（Confirmor）以1,860萬元易手，呎價22,850元，屬屋苑首宗摸貨成交。

據了解，新買家為區內客，早前亦有抽籤有意入市一手單位，惟抽籤結果未如理想，見單位價錢屬合理，且間隔合用，即以「FULL PAY」形式入市單位自用。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

扣使費料實賺134萬元

據知，原業主為內地投資者，於2026年4月以1645.7萬元購入單位，持貨約3星期，是次沽出單位帳面獲利約214.3萬元，單位期內升值約13%。扣除入市時印花稅約61.7萬元，及賣出時的代理佣金18.6萬元計，料實賺約134萬元。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

確認人非原業主 旨在短炒圖利

確認人身份（Confirmor）是指買家在簽署正式買賣合約後，於完成交易前，將物業轉售給第三者，確認人並非原業主旨在短炒圖利，這種轉讓又稱「摸貨」。

值得留意的是，2024年3月金管局發言人要求銀行審慎經營按揭貸款業務，大部分銀行包括龍頭銀行滙豐、渣打、恒生、東亞等，都拒絕接受「摸貨」的確認人身分轉讓按揭申請，故新買家需「FULL PAY」入市。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

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