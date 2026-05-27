恒地紅磡黃埔街終「拔釘」　6900萬收兩舖五住宅　釘子戶茶記落幕

恒地（0012）過往積極進行黃埔舊樓重建，但遇上經營30餘年，被譽為演唱會御用燒味的「金源燒臘茶餐廳」業主關位源「企硬」不賣舖不離場，並聲稱手握黃埔街18至20A號超過兩成業權，使恒地難以申請強拍。



惟自強拍申請門檻放寬後，恒地當即申請將上述舊樓物業進行強拍，最新成功以6,900萬元收購關位源等持有的兩個地舖及五個住宅單位，較2024年底的估值高出約1.2倍，同時令恒地持有黃埔街項目業權增至逾92%。



資料顯示，上述涉及黃埔街18至20A號物業，包括兩個地舖及五個住宅單位，成交價介乎540萬至2,800萬元，合共涉資6,900萬元。成交金額最高的黃埔街20號地舖為「金源燒臘茶餐廳」舖址，店主關位源於1991年10月以242.3萬元購入，現以2,800萬元售出，持貨35年間，物業升值約10.6倍。

而新買家以「達時有限公司（LUCKTIME LIMITED）」作登記，註冊董事包括恒地的李家誠、郭炳濠、李鏡禹及馮李煥琼，均為恒基地產的管理層，料涉及舊樓收購動作。

涉及黃埔街18至20A號物業，包括兩個地舖及五個住宅單位，成交價介乎540萬至2,800萬元，合共涉資6,900萬元。（資料圖片）

一籃子物業期內升值1.6倍

資料顯示，上述一籃子物業由關位源及相關人士，於1991至2013年期間購入，合共涉資2,703.9萬元。恒地收購後，該批物業帳升4,196.1萬元或約1.6倍。

茶餐廳東主化身釘子戶 恒地差一線無緣強拍

事實上，恒地收購黃埔街舊樓多年，其中黃埔街18至20A號由於「金源燒臘茶餐廳」業主關位源持有逾兩成業權，而成為「釘子戶」，令持有該街逾70%業權的恒地一直未能透過強拍來重建。

金源燒臘茶餐廳東主關位源早年接受《香港01》訪問，稱在黃埔街經營三十年，未想會交舖離場。(王譯陽攝)

強拍門檻放寬 恒地成功集逾九成業權

自2024年舊樓強拍門檻獲放寬降至65%後，恒地隨即就上址入稟申請強拍。近日發展商終成功「拔釘」，順利收購關位源等人手上合共佔該地段21.88%的業權。完成是次收購後，恒地於該地段持有的業權份數已增至逾92%。另外，周邊地盤大部份近年重建為新盤「必嘉坊」。

翻查恒地於2024年底就黃埔街18至20A號遞交的強拍申請文件，上述批次物業當時的估值介乎282.5萬至1,252萬元。換言之，是次「拔釘」的成交價較當時估值大幅高出91.2%至1.3倍，平均溢價約1.2倍。

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