內地客再入市！擲逾1.5億買壽臣山Shouson Peak洋房　呎價5.5萬

一手市場轉活，壽臣山Shouson Peak一伙單號洋房，以逾1.5億元沽出，新買家為內地客，該名內地客過往亦投資豪宅物業，曾在2015年2.36億元沽出山頂倚巒雙號屋。



資料指，是次成交為壽臣山Shouson Peak一幢單號洋房，實用面積2,733平方呎，屬四房間隔，最近在5月8日以逾1.5億元沽出，呎價55,121元。至於新買家以公司名杰熠金承有限公司入市，其公司董事為單麗華（SHAN, LIHUA ），其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

較內部轉讓賣25%

至於，今次買家單麗華亦非首次在港置業，曾在2015年以2.36億元沽出山頂倚巒雙號屋，實用面積3,098平方呎，呎價約7.6萬元，當時持貨接近8年帳面大賺8,100萬元離場。

值得留意的是，今次成交單號洋房曾在2026年5月4日以2.01億元進行集團內部轉讓，換言之較內部轉讓賣平25%。

壽臣山豪宅地段Shouson Peak獨立屋。（網上圖片）

(網上圖片)

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