內房萬科搶佔香港市場　兩年賣逾千伙　周銘禧：上車最緊要踏實

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-19 08:15

近年本港的房地產市場，可謂百花齊放。單計賣地市場，由以往的四大龍頭稱霸，至近年愈來愈多內房、基金以至本地中小型財團參與。其中，內地龍頭發展商之一的萬科企業（2202）旗下萬科（香港）自2013年合資投得在港首幅住宅地後，近年開始踏入賣樓收成期，兩年半內推出三個住宅項目，累售出近1,400伙。萬科香港執行董事周銘禧接受本報專訪時表示，看好本港樓市，不論舊樓重建或是官地競投，未來仍會積極透過各種方式增加土地儲備。

團隊「接地氣」 項目設計本地化

對於在市場上往往會被「標籤」為內房，周銘禧形容自己公司團隊很「接地氣」，除了解客戶需要、熟悉在地法律制度，在單位設計、開則及公共空間上亦相當「本地化」。而且其項目的設計及定位亦是針對不同客群而「度身訂造」。例如旗下長沙灣THE CAMPTON主攻年輕人市場，故集團特意在項目會所引入與雷蛇（RAZAR）合作的電競室。

又如屯門上源（1,154伙）主要吸納家庭客，故提供不少兩房戶型；而位於市區的上環15 Western Street則主攻中上環的上班一族。周銘禧指，公司項目的大部分買家均為香港人，即使中港兩地未能通關，影響亦不大。

事實上，萬科自2013年夥新世界（0017）投得荃灣住宅地（現為柏傲灣）後，至今短短七年多已嘗試不同的發展項目，深化本港市場。除上述三個住宅盤，旗下尚有灣仔服務式住宅楹寓、擬於今年中推售的何文田自由道項目（約160伙）、大埔馬窩中低密度屋苑，及正在收購的長沙灣醫局街221至233號項目。

周銘禧指，未來不論市區舊樓重建或競投官地等，各種增加土地儲備的方法均會考慮。（黃皓琳攝）

周銘禧：唔係話一畢業就要走去買樓

周銘禧現為發展商的管理層，但原來其上車故事與一般大眾無異。他透露自己剛踏入社會時，亦花了好一段時間儲蓄首期，亦有向家人借得部分首期上車，不過他笑指「當年嘅首期就唔洗咁多。」及後，為靠近工作地點，他先在北角購入一伙細單位自住，後來成家立室，為方便子女讀書才再換入大單位。「我個例子其實同好多香港市民都一樣，人生每一個時段都有唔同嘅住屋需要，好似住屋階梯咁。」

他認為「上車」最緊要踏實，一步一步、循序漸進地改變住屋環境，「就算我都係接近30歲（置業），唔係話一畢業就要走去買樓，都係需要經過努力。」他勸勉年輕人置業要小心衡量個人財政能力及實際需要，量力而為。

對於近期市場出現不少移民賣樓放盤個案，周銘禧認為「有人移民，都有人會黎香港」，相信隨疫情受控，疫苗推展及低息環境等利好因素下，樓市剛性需求仍強勁，看好今年港樓價可錄約5%升幅。