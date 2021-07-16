宏福花園3房成交價破千萬　呎造1.5萬元　膺新界區夾屋王

樓市持續暢旺，二手成交頻頻破頂，私樓帶動下，夾屋身價亦隨市價上升。青衣宏福花園高層3房戶以1,093萬元沽出，創屋苑歷史新高售價單位，同時膺新界區夾屋王。

上述單位為青衣宏福花園3座高層D室，實用面積712平方呎，3房間隔，屬海景戶，新近以1,093萬元易手，折合呎價15,351元。市場消息指，原業主於2005年以291萬元購入，持貨16年帳面獲利802萬元，單位期內升值2.8倍。

屋苑原有的成交價紀錄，由第2座中層E室，於2019年10月創下，當時單位以1,028萬元易手。是次成交把屋苑紀錄推高65萬元，價較舊記錄高約6%，除了創屋苑歷史新高價外，亦為新界區夾屋新高價。

代理：放盤水漲船高 帶動優質夾屋單位創高價

利嘉閣地產助理分區市務董事彭錦添指，上述單位可造出高價，主要因為是3房全海景戶，加上現時同區大型私人屋苑的3房海景戶價錢一直上升，質素一般的單位都要1,200萬才有交易，放盤水漲船高，帶動上述屋單位創高價。

宏福花園位於新界青衣青敬路75號，屬房協發展之夾屋屋苑，全屋苑共4座，提供768伙。