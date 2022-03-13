手機殼店取代韓妝ETUDE HOUSE　銅鑼灣地帶舖租100萬跌剩四分之一

第五波疫情大爆發，核心零售區街舖租金大幅回落。由華人置業（0127）或相關人士持有的銅鑼灣地帶地舖，新近獲手機保護殼專賣店進駐，每月租金約25萬元，較舊租客韓國美妝品牌ETUDE HOUSE的月租，大幅下挫超過50%，同時也較約十年前的高峰水平，累積下挫75%。

市場消息透露，上述舖位為銅鑼灣怡和街1至1L號銅鑼灣地帶地下1及2號舖，舖面面向名店坊，斜對面為港鐵銅鑼灣站出入口及Sogo，位置極當眼，舖前人流亦多，舖位面積約2,082平方呎，新近以每月約25萬元租出，成交呎租約120元，新租戶為高檔手機殼專賣店，新租約長達三年。據知，舖位現時已經圍板進行裝修。

上述舖位原租客為韓國美妝品牌ETUDE HOUSE，營業多年，結業前租金約50萬元，近月租約期滿後遷出，以最新月租計算，新租較舊租回落50%。

ETUDE HOUSE早年100萬高價承租

事實上，上述舖位早於2013年已由韓國美妝品牌ETUDE HOUSE承租，當時ETUDE HOUSE以每月租金近100萬元承租舖位，踢走另一化妝品店Colourmix。不過，隨後零售市況開始走下坡，至2015年該舖租金已降至73萬元，近年租金也進一步回落至50萬至60萬元水平。

ETUDE HOUSE目前在港約有6間獨立的舖位門市，分布在荃灣、上水及旺角等，另設有大量自助專櫃，設在屈臣氏、莎莎及LOG-ON等店內。品牌主打中平價的美妝產品。

舖位仍由華置保留收租

翻查資料，舖位原業主為HILLSBOROUGH HOLDINGS LIMITED，其公司董事包括陳詩韻及林光蔚，二人均為華人置業（0127）的執行董事。

銅鑼灣地帶為香港大廈基座商場，樓高三層，總樓面約3.7萬平方呎。商場早年由華人置業買入，隨後在2013年分拆出售約170個舖位，面積介乎約60至2,100平方呎，不過個別樓上舖及地舖則由華置保留收租。