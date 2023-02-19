黃竹坑揚海4房示範單位　豪華遊艇主題、望深灣海景｜多相

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，準備交樓，早前開放3伙現樓示範單位予傳媒參觀，包括兩伙連裝修示範單位，貫徹樓盤名稱，具有「揚帆出海」的設計概念。



連裝修示範單位為1A座27樓A室，以豪華遊艇作設計主題，有「揚帆出海」概念，單位實用面積1,299平方呎，四房套房間隔，層與層之間樓高約3.15米，大廳連接53平方呎露台，外望為深灣遊艇會及網球場景。客飯廳間隔分明，放置八人圓桌後，空間仍相當闊落，雲石瓷磚地板營造優雅氣派。

↓↓揚海四房示範單位↓↓

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兩房單位採杏色、藍色作主調

另一間連裝修示範單位為1A座27樓C室，實用面積524平方呎，屬兩房套間隔，同樣以航海為主題，客廳的深藍色梳化、與主人房的海藍色特式牆，同樣帶出海洋感覺。兩間房間面向同一方向，其中一間改裝成書房。。

↓↓揚海兩房示範單位↓↓

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至於交樓標準的示範單位為1A座27樓B單位，屬三房套間隔，客飯廳呈長形，外接露台，三間房面向同一方向，梗廚設計、連儲物室；浴室有窗，屬「明廁」。

↓↓揚海三房示範單位↓↓