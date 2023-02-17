樂基集團灣仔商廈申放寬高限10%重建　落成後僅微增2100呎

本地發展商樂基集團就旗下灣仔商廈樂基中心，向城規會申請重建，並略為放寬建築物高度限制10%，項目重建後僅輕微增加約2,153平方呎或約2%。

上述樂基中位於為灣仔道165至171號，為一幢於1983年落成的商廈。該廈地盤面積約6,932平方呎，擬以地積比率15倍重建一幢樓高25層連2層地庫的商廈，用途涉及食肆、商店及服務行業、辦公室，落成後總樓面約103,982平方呎。重建方案同時要求放寬建築物高度限制，由主水平基準上110米增加至121米，增幅10%。

樂基中心11年前曾叫價15億

申請人指，上述商廈重建後，總樓面面積僅輕微增加約2,153平方呎，料對四周環境影響輕微，符合該區混合商廈及住宅的轉型趨勢。此外，重建後整幢商廈將沿灣仔道、交加里、及東邊地段邊界後巷，後移1米至2.2米，而項目5樓將提供公用平台花園，料相關設計措施有助提升街道的視覺及步行環境。

翻查資料，樂基中心在多年曾經放售，如早於2009年以8億元放盤，及後在2012年曾以招標形式推出，當時更進取叫價15億元。

樂基集團何壽基為低調富豪

資料顯示，申請人為百才發展有限公司（TOP TALENT DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事包括本地發展商樂基集團「太子爺」、董事總經理何宗盛及相關家族人士。據悉，樂基集團為老牌地產商，集團創辦人兼主席何壽基為低調富豪，以經營小五金製品廠起家，及後轉型從事本港金融和地產業超過50年。該集團的地產項目包括九龍城成龍居。

何壽基過去亦有捐助教育團體，如在1989年曾捐建小學，命名為屯門柏立基教育學院校友會何壽基學校。至於「太子爺」何宗盛早在90年代前往廣州從事地產業，又在2008年於國内成立類似八達通的都都寶，目前在全國五十多個城市通用，營業額逾十億人仔。