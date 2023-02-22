NOVO LAND示範單位料吸1萬人參觀　新地：視乎反應加推

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期昨日公布首張價單，涉及146伙，折實平均呎價13,288元，較去年中推出的1B期的首批均價平5%，折實售價由425.51萬元起。

新地代理總經理陳漢麟今（22日）表示，項目自昨日對外開放示範單位後，單日錄約3,000人次參觀。如連同今日參觀人次計算，料約有1萬人次參觀。項目將於本周五起收票，陳漢麟指，將視乎收票反應決定加推部署。

購指定單位獲一萬元折扣或家具獎勵積分

另外，首張價單中，如購買價單內所列明之一房、兩房及三房單位的買家，可選擇獲取一萬元折扣或Indigo家具獎勵積分。Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，NOVO LAND第2B期的買家可以家具獎勵積分換取全屋基本家具，亦可因應需要，以積分升級預設家具，剩餘積分則可換取門市購物券。

新地代理總經理陳漢麟（左）、Indigo Living業務發展總監莫麗賢（右）

↓↓NOVO LAND 2B期兩房示範單位↓↓

+ 5