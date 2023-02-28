口罩令取消前夕羅守輝率先沽四舖　套現近2.8億

政府今日公布明日（3月1日）起撤消口罩令。由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝持有的4個舖位及商業物業，在撤消口罩令前夕連環沽出，涉資接近2.8億元。

市場消息指出，最大額的成交為西環山道7至9號長發大廈地舖，成交價約1.55億元，面積約14,341平方呎。該舖分為兩個舖位，其中面積較大的部分，約13,321平方呎，過去25年由百佳超市承租，現時月租約41.6萬元。

另一個舖位面積約1,020平方呎，現由雜貨屋以每月3.98萬元租用。整個舖位每月總租金約45.58萬元，新買家料享逾3.5厘回報。

西環山道7至9號長發大廈地舖。（網上圖片）

其餘三舖位分佈中環、北角及西環

至於另一宗舖位為中環昭隆街9號G2號舖，面積約1,419平方呎，成交價5,500萬元。該舖食肆以每月16萬元租用，新買家料回報3.55厘。

此外，其餘兩宗舖位則分佈在北角城市花園及西環般咸道，成交價分別達5,100萬及1,650萬元。合計4宗舖位成交，羅守輝共套現約2.77億元。