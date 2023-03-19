飛揚二期加推95伙　折實均價1.26萬　折實入場313萬起

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，上周四（16日）低價開盤，周六（18日）隨即加推95伙，折實平均呎價約12,647元，較首批折實均價輕微高1%，一房折實售313.1萬元起。

據飛揚2期新一張第2號價單，合共涉95伙，涵蓋40伙一房單位、42伙兩房戶、13伙三房戶，價單定價368.4萬至1118.5萬，價單呎價13,000元至16,891元，維持15%至17%折扣優惠，折實售價由313.1萬至928.4萬，折實呎價11,049元至14,357元。

發展商透露，正積極考慮周日再加推，並有機會將今期全數400個單位於未來數天全數推出。項目的示範單位周六正式對外開放，暫錄逾3,000人次參觀。

長實郭子威、楊桂玲

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓

+ 2

首批88伙 折實均價12509元

參考飛揚第二期上周公布的首張價單，涉及88伙，一房折實售306.9萬元起，折實平均呎價12,509元，較去年6月推出的飛揚一期首批折實均價15,050元平近17%，亦成青山公路近三年來呎價最平的新盤，較同區個別二手呎價低。

飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。