元朗Park YOHO兩房戶688萬沽　持貨不足四年貶值5.5%

二手市場交投轉旺，不過作價表現未如理想。元朗大型屋苑Park YOHO一伙兩房戶以688萬元易手，原業主持貨不足四年，帳面貶值5.5%。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，Park YOHO 4月首兩天已錄兩宗成交，包括9B座中層D室，實用面積532平方呎，兩房間隔，開價695萬元，減價7萬元，以688萬元沽出，呎價12,932元。

2019年二手買入價728萬 實蝕逾80萬

翻查資料，該單位於2015年12月一手沽出時，成交價531.8萬元，及後於2019年7月在二手市場以約728萬元易手，當時單位升值37%。不過目前該單位再次轉讓，成交價降至688萬元，物業在過去不足四年帳面蝕約40萬元，單位貶值約5.5%。

若計及買入時的稅款27.3萬元，以及買賣兩次的佣金支出共14.16萬元，預計實蝕金額高達逾81萬元。

Park YOHO 9B座中層D室，享內園景。（代理相片）

元朗周末錄14宗買賣 按周升75%

此外，Park YOHO在周末亦錄得另一宗成交個案，王勤學指，成交個案為Park YOHO 10A座中層B室，實用面積640平方呎，三房間隔，開價760萬元，減價11.7萬元，以748.3萬元沽出，呎價11,692元。原業主於2015年12月以約690萬元一手買入單位，持貨7年多，帳面獲利58.3萬元，升值約8.4%。

王勤學又指，過去周末元朗區錄得14宗二手買賣成交，比對上周末增加75%。隨著銀行危機淡化，股市回穩，加上部份新盤向隅客回流二手，二手市場成交氣氛不俗，惟新盤連場令業主心態受壓，普遍願意減價。