維港滙今年沽119伙　60%為內地客或新香港人　再推復活節優惠吸客

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、爪哇控股（0251）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列項目，今年暫沽119伙，套現金額約26億元，當中有約60%買家屬內地客或新香港人。發展商最新夥四大代理行推出復活節優惠吸客。



第 I 期本季交樓 第 II、III 期7月交樓

信置執行董事田兆源稱，自通關後，樓市交投量回升，以維港滙今年錄得的成交計，平均每伙成交價約2,000萬元。而由開售至今計，項目累沽932伙，套現近145億元。他又指出，部署第 I 期於本季交樓，而第 II 期及 III 期計劃於7月份交樓。另擬於復活節期間，開放第 II 期現樓單位予公眾預約參觀。

發展商最新夥四大代理行推出復活節優惠吸客。

夥代理送家具、旅遊禮券 每份價值1.68萬

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自政府推出「高端人才通行證計劃」後，今年首三個月維港滙系列項目有約60%買家屬內地客或新香港人。他又指，項目將以內地客群為目標，以切合客群的語言製作介紹及宣傳短片。

此外，維港滙系列項目最新聯同四大代理行推出復活節優惠吸客。中原地產、美聯物業、利嘉閣地產及香港置業，將會向三房及四房買家分別送出價值1.68萬元的家具禮券、家電禮券、旅遊禮券及餐飲禮券，每間代理行設5個名額。