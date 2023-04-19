Mirabell創辦人放售深水灣香島道洋房　市值2億　每呎逾8.5萬

豪宅市道交投轉旺，南區深水灣有業主趁機放售旗下洋房。鞋店Mirabell創辦人鄧強林，新近放售深水灣香島道45號一幢洋房，市值約2億元。由於洋房的實用面積僅約2,338平方呎，故以市值2億元計算，每呎叫價高達約85,543元。



世邦魏理仕指，上述放售物業為香島道45號11號洋房，實用面積約2,338平方呎，另天台面積約540平方呎，花園面積約829平方呎。

資料顯示，上述洋房業主為天賦商業有限公司（TALENT COMMERCIAL LIMITED），為一家海外註冊公司。據悉，業主為代銷多個國際知名品牌的鞋店Mirabell創辦人鄧強林。

該幢洋房於2012年3月買入，當時購入價1.168億元，以目前市值2億元，較十年前買入價高逾七成。

屋苑近十年未錄洋房成交 去年分層戶呎售4.37萬

該洋房所在的屋苑香島道45號，早於1992年入伙，為區內少數洋房及分層住宅混合發展屋苑，共有14座洋房，另有A、B兩座分層住宅，每座樓高3層。整個屋苑採歐陸式建築風格，洋房每戶設獨立入口車庫。

翻查資料，屋苑在過去十年甚少錄得二手成交，當中更沒有洋房買賣。屋苑對上一宗成交為去年5月份，有B座低層B室分層戶，實用面積1,314平方呎，以5,750萬元易手，呎價43,760元。而屋苑上一宗洋房買賣則為目前推出的香島道45號11號洋房，於2012年錄得。