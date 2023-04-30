港鐵小蠔灣項目擬本年度重推　大圍站、黃竹坑站商場年內開業

港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝表示，旗下大圍站全新商場「圍方The Wai」有望夏季開業，佔地65萬平方呎，目前預租率超過90%，有信心開業時出租率達百分百。

至於另一全新商場黃竹坑站「港島南岸THE SOUTHSIDE」，佔地50萬平方呎，有約150個商舖，現時出租率有逾一半，擬今年底分階段開幕。計及上述兩個商場，港鐵未來將增至有16個商場物業，鄧智輝預期，未來舖位租金會平穩向上。

零售市道方面，鄧智輝指，本港通關後首兩、三個月不少港人離港外遊，不過，至近兩月關口海岸車務服務正在遞增、人流量增多，他認為對零售有正面影響，個別板塊已見明顯復甦。

今年2月份流標的小蠔灣第1期發展項目，涉及1,900伙，鄧智輝指，計劃本年度重新推出市場，但實際推出時間仍要視乎大市場環境。他解釋，由批地、再歷時四至五年投資期才可銷售，在息口高企下，發展商計數亦「審慎咗」，現時（投地）氣氛亦非最好階段。

鄧智輝指，港鐵在聽取多方業界的意見，加以整合及改善後，會適時重推項目，擬本年度重新招標。他又指，車站於2030年通車，會安排居民入伙及通車時間盡量一致。

至於大圍站柏傲莊 III 目前正積極進行重建，鄧智輝表示，重新銷售時間會交由發展商新世界決定，他重申「港鐵不是發展商」。他又指，港鐵未來一年將有4,500個住宅單位供應（小蠔灣一期、二期、東涌東站一期）。