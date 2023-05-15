周末錄177宗新盤成交　按周升7倍　University Hill第2B期佔九成

周末再有大型新盤推售，帶動一手市場成交。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末兩日錄約177宗一手成交，與對上一周的22宗成交，按周上升7倍。其中，新地（0016）旗下University Hill第2B期即日沽出價單160伙，佔周末成交約九成。



大埔白石角University Hill第2B期上周六（13日）展開首輪銷售183伙，其中以價單形式推售的160伙即日沽清，累計項目第2A期及第2B期三輪價單推售全數沽清累售超過500伙。

發展商昨日加推價單第3號，涉及206伙，折實平均呎價16,482元，並落實本周四（18日）展開次輪推售205伙，其中185伙將以價單形式發售，餘下的20伙則採取招標形式發售。

維港1號連沽出兩伙 套現1,774.8萬

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號，周末連沽出兩伙一房單位，套現1,774.8萬元。涉及為2A座33樓E單位及2B座32樓H單位，實用面積332及348平方呎，各以887.8萬元及887萬沽出，呎價26,741元及25,489元。

何文田站瑜一第IC期連沽兩伙 套現2820.78萬

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋瑜一第IC期，周末連沽兩伙兩房，套現2,820.78萬元。涉及為5B座23樓D單位及25樓D單位，實用面積466及466平方呎，各以1,375.47萬元及1,445.31萬沽出，呎價29,517元及31,015元。至於瑜一第IC期暫沽售單位169伙，項目第IB期及第IC期自今年3月開售以來已累積沽出349伙，佔可售單位逾 89%，套現逾60億元。

另外，市場亦不乏大額成交，華懋集團旗下西半山大學閣招標沽一伙，為第1座11樓B室，實用面積1,584平方呎，四房間隔，以8,100萬元連一個車位沽出，呎價約51,136元。項目累售22伙，套現約17.9億元。